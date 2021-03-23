فنانة شهيرة تعمل في محل «فول وطعمية» بعد تدهور وضعها المادي

الثلاثاء 23 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- وكالات

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعيفي الساعات الماضية، بخبر عمل الفنانة جيهان فاضل، في سوبر ماركت، بعد عملها في محل فول وطعمية، عقب ابتعادها عن الأضواء منذ ما يقرب من 6 أعوام تقر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار تؤكد عملها داخل سوبر ماركت صغير في إحدى الولايات بكندا تبيع “جبن وزيتون”، كي تنفق على أولادها الثلاثة أدهم وزياد وعالية، بعد أن عملت قبلها في مطعم أكلات مصرية، لبيع الفول والطعمية.

وتدهور الوضع المادي للفنانة بعد وفاة زوجها مصمم الأزياء عمرو حمدي، الذي رحل عام 2012 بأزمة قلبية، ودخلت في فترة من الاكتئاب خاصة أنها تزوجته عن قصة حب، كما أن مشاركة في الحياة السياسية إبان ثورة 25 يناير 2011 تسبب في إبعادها عن حياتها المهنية الفنية.

وكانت حدثت "فاضل" عن زوجها في تصريحات تلفزيونية قائلة «بأخد رأيه في أي عمل قبل المشاركة فيه، وهو من أكثر الأشخاص المقربين لي».

من جانبها نفت نقابة المهن التمثيلية معرفتها بأي أخبار تفيد سفر أو اعتزال الفنانة جيهان فاضل، خلال الفترة السابقة، خاصة أنها قدمت مشوارا فنيا كبيرا.

وكان آخر ظهور للفنانة جيهان فاضل على شاشة التليفزيون كان من خلال مسلسل «تحت السيطرة» عام 2015 أمام نيللي كريم.