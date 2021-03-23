السعودية: إيقاف سبعة ضباط وعدد من الموظفين بتهم خطيرة

الثلاثاء 23 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- وكالات

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نشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وصَرَّحَ مصدر مسؤول في “نزاهة”- حسب صحيفة عكاظ- أن القضية الأولى كانت بخصوص إيقاف موظفَين اثنين بإحدى الأمانات وموظف بنك لترسيتهم مشروعاً بقيمة 60 مليون ريال على أحد الكيانات.

وأضاف المصدر أن القضية الثانية تخص إيقاف 3 موظفين بإحدى الجامعات ومدير فرع أحد البنوك ورجل أعمال لترسيتهم مشاريع بـ(13.844.579) ريالاً لصالح رجل الأعمال.

وأشار إلى أن القضية الثالثة كانت إيقاف موظف سابق بإحدى الجامعات ورجل أعمال ومهندس مقيم بسبب تمرير تجاوزات في 3 مشاريع للجامعة بمبلغ (7.696.185) ريالاً.

وأردف المصدر أن القضية الرابعة كانت إيقاف موظف سابق بأحد المطارات بسبب تمكينه كيانات تجارية للحصول على 218 أمر شراء مباشر بطريقة غير نظامية.

وبين أن القضية الخامسة إيقاف موظف سابق بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ورجل أعمال لترسيتهما مشاريع بشكل غير نظامي مقابل (225.750) ريالاً.

وذكر المصدر أن القضية السادسة إيقاف موظف بالهيئة العامة للجمارك ومعقب مقابل فسح حاويات تحتوي على مادة التبغ مستخدماً حسابات بنكية عائدة لأقاربه.

وقال إن القضية السابعة كانت إيقاف 4 ضباط صف لاستيقافهم أحد الوافدين وتفتيش مركبته وسلب مبلغ 200 ألف ريال منها، والقضية الثامنة إيقاف ضابط صف متقاعد لأخذه مبالغ مالية وسبائك ذهب أثناء فترة عمله أمين مستودع والمتاجرة بها، والقضية التاسعة إيقاف مواطن لعرضه 200 ألف ريال على فرقة القبض التابعة لمديرية مكافحة المخدرات أثناء القبض عليه، والقضية العاشرة إيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صف من منسوبي المديرية العامة للجوازات لقيام الثاني بتسجيل دخول وهمي للمملكة لأحد أقارب الأول.