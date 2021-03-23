حدث هو الأول في العالم العربي... الإمارات تعلن عن خطوة نووية مهمة

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أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن بدء مرحلة الاختبارات لتشغيل محطة براكة للطاقة النووية.
وذكرت المؤسسة، اليوم الثلاثاء، على صفحتها على تويتر:
"أكملت فرقنا المختصة تحميل حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية السلمية. وسنبدأ الآن مرحلة الاختبارات استعدادا لعملية بداية التشغيل للمحطة".
وبحسب "رويترز"، فإن المحطة الواقعة في منطقة الظفرة في أبوظبي هي أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي وتأتي في إطار مساعي الإمارات المنتجة للنفط لتنويع مصادر الطاقة لديها.
وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أعلنت شركة نواة للطاقة في الإمارات، عن وصول مفاعل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية إلى مستوى 80 % من قدرته الإنتاجية.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يعد وصول طاقة مفاعل المحطة الأولى في براكة إلى مستوى 80 في المئة خطوة في غاية الأهمية، ضمن عملية اختبار الطاقة التصاعدي والتي تتضمن رفع مستوى طاقة المفاعل بشكل تدريجي، والتأكد من التزامها بالمتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية للسلامة والجودة.