اليمن تتربع بلا منازع بين في قائمة الدول الأكثر فقرا على مستوى العالم

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جاءت اليمن في صدارة الدول الأشد فقرا حيث بلغ نصيب الفرد فيها 1094 دولار سنويا- بعثة الأمم المتحدة
أجرى صندوق النقد الدولي، تقييما حول نصيب الفرد سنويا من الناتج المحلي الإجمالي للدول في العام 2021. وشملت القائمة الدول العربية الأكثر ثراء نزولا إلى الأكثر فقرا.
وجاءت قطر في المرتبة الأولى عربيا إذ أن نصيب الفرد فيها هو 96.1 ألف دولار سنويا، أما اليمن فكانت الأشد فقرا حيث بلغ نصيب الفرد فيها 1094 دولار سنويا.
يشار إلى أن القائمة لم تتضمن بيانات كل من سوريا، والصومال، وفلسطين، ولبنان،
وفيما يلي إنفوغراف يستعرض القائمة: