دراسة حديثة تكشف عن ”أكبر عقبة“ أمام الحلول الدبلوماسية لحرب اليمن (ترجمات) مأرب :افتتاح مشاريع خدمية للنازحين في مخيمات النزوح تطورات جديدة حول ريال مدريد وحسمه صفقة الفتى الذهبي عاجل روسيا تعلن موقفها من مبادرة السعودية لإنهاء حرب اليمن وتؤكد على التشجيع النشط للرئيس هادي والحوثيين إبادة مجموعة حوثية بالكامل غربي مأرب ارتباك حوثي غير مسبوق.. السعودية تحشر الحوثيين في زاوية ضيقة وتجردهم من أبرز أوراقهم لكسب التعاطف الدولي بعد الحرب الإعلامية عليها ..تركيا تكشف عن الأسباب التي دفعتها للانسحاب من اتفاقية حماية المرأة شرط جديد يتعلق بكورونا سيطبق في السعودية ابتداءا من هذا التاريخ أول موقف إيراني من مبادرة السلام السعودية وسلطنة عمان ترحب أول هجوم حوثي يستهدف السعودية بعد اعلان مبادرة حل الأزمة
أعلنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء 23 مارس/آذار، القضاء على مجموعة حوثية كبيرة حالت التسلل الى مواقعه غربي مأرب (شمالي شرق اليمن).
وتعاملت قوات الجيش مع عناصر المليشيا المتسللة، في أحد المواقع العسكرية في جبهة "الكسارة"، صباح اليوم، لتدور الاشتباكات بعد محاصرتها بمختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة.
وتمكنت قوات الجيش ـ بحسب بيان للمركز الاعلامي للقوات المسلحة ـ من القضاء على العناصر المتسللة، التي سقطت بين قتيل وجريح.
بالتزامن، استهدفت مدفعية الجيش الوطني مصادر نيران المليشيا الحوثية في جبهتي "المشجح" و"هيلان"، وتمكنت من إخمادها وتدمير مدفعية وعيارات وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف العدو.
كما استهدفت تعزيزات المليشيا التي كانت في طريقها إلى جبهات القتال غرب مارب، وألحق القصف خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.