إبادة مجموعة حوثية بالكامل غربي مأرب

الثلاثاء 23 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء 23 مارس/آذار، القضاء على مجموعة حوثية كبيرة حالت التسلل الى مواقعه غربي مأرب (شمالي شرق اليمن).

وتعاملت قوات الجيش مع عناصر المليشيا المتسللة، في أحد المواقع العسكرية في جبهة "الكسارة"، صباح اليوم، لتدور الاشتباكات بعد محاصرتها بمختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وتمكنت قوات الجيش ـ بحسب بيان للمركز الاعلامي للقوات المسلحة ـ من القضاء على العناصر المتسللة، التي سقطت بين قتيل وجريح.

بالتزامن، استهدفت مدفعية الجيش الوطني مصادر نيران المليشيا الحوثية في جبهتي "المشجح" و"هيلان"، وتمكنت من إخمادها وتدمير مدفعية وعيارات وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف العدو.

كما استهدفت تعزيزات المليشيا التي كانت في طريقها إلى جبهات القتال غرب مارب، وألحق القصف خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.