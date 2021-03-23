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شرط جديد يتعلق بكورونا سيطبق في السعودية ابتداءا من هذا التاريخ

الثلاثاء 23 مارس - آذار 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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اشترطت الهيئة العامة للنقل في السعودية تحصين جميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات بلقاح كورونا، اعتبارا من غرة شوال(الأول من شهر شوال)

وأوضحت في بيان ،الثلاثاء ،أنه في حال عدم الالتزام بذلك فإنه يشترط وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام ،على نفقة المنشأة في تلك الأنشطة من غير المحصنين.

إلى ذلك، وجهت الهيئة جميع المشغلين والناقلين بالمبادرة إلى تحصين الموظفين لديهم قبل الموعد الإلزامي.

فيما أوضحت وزارة الصحة السعودية أن مراكز لقاح "كورونا" متوفرة في كافة مناطق السعودية، وتواصل استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح، ويتم استقبال المسجلين في تطبيق "صحتي" وفق جدولة مواعيدهم.

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