أول موقف إيراني من مبادرة السلام السعودية وسلطنة عمان ترحب

الثلاثاء 23 مارس - آذار 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت إيران ،دعمها لأي خطة سلام في اليمن تُبنى على إنهاء الحصار وبدون تدخل أجنبي، بحسب بيان لوزارة الخارجية .

وقالت الخارجية الايرانية في البيان، إن وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن اليمن في الوقت ذاته، يوفران الأرضية لإجراء حوار يُنهي الأزمة الإنسانية.

وتعد إيران الداعم الرئيس والأبرز لمليشيا الحوثي وتمدهم على مدى سنوات الحرب بالأسلحة والنفط والمال والخبراء في صناعة الأسلحة والمتفجرات.

وأضافت الخارجية، أن طهران تدعم أي حل سياسي مبني على وقف إطلاق النار، وإنهاء الحصار الاقتصادي، وبدء حوار سياسي بين الأطراف اليمنية، وتشكيل حكومة، بدون تدخل أجنبي، كما جاء في البيان.

*عمان ترحب

من جانبها أعربت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بالمبادرة التي أعلنتها السعودية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.

وأكدت استمرارها في العمل مع السعودية والأمم المتحدة والأطراف اليمنية المعنية، بهدف تحقيق التسوية السياسية المنشودة التي تعيد لليمن أمنه واستقراره، وبما يحفظ أمن ومصالح دول المنطقة.

وامس، قال المتحدث باسم مليشيا الحوثي، محمد عبدالسلام، إن أي مواقف أو مبادرات لا تلحظ أن اليمن يتعرّض لما وصفه بالعدوان والحصار فهي غير جادّة، ولا جديد فيها.

في المقابل، قال رئيس الحكومة، معين عبدالملك، إن المبادرة السعودية تضع مليشيا الحوثي وداعميها في طهران أمام مواجهة حقيقية مع الشعب اليمني والمجتمع الدولي.