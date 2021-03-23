عاجل: أول هجوم حوثي يستهدف السعودية بعد اعلان مبادرة حل الأزمة

الثلاثاء 23 مارس - آذار 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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اعلن الحوثيون، اليوم الثلاثاء ،عن هجوم جديد باتجاه السعودية بعد اقل من 24 ساعة على تقديم المملكة مبادرة لانهاء الحرب في اليمن.

واستهدف الحوثيون بطائرة مسيرة مطار أبها الدولي، بحسب ما اعلنه المتحدث العسكري للمليشيات.

وقال ‏ان سلاح الجو المسير نفذ، ظهر اليوم عملية هجومية على مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة وكانت الإصابة دقيقة، حد وصفه.

وهذه اول عملية للحوثيين تستهدف السعودية، عقب اعلان المبادرة الخاصة بحل الازمة في اليمن، مساء امس الاثنين، والتي سارع الحوثيون الى رفضها؛ ما يؤكد اصرار الجماعة المدعومة من ايران على اطالة امد الحرب وعدم رغبتها في تحقيق السلام.