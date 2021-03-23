ما حقيقة توقف المعارك والغارات في اليمن بعد إعلان المبادرة السعودية؟ تدشين رحلات جوية الى مأرب ووصول أول طائرة النص الكامل للمبادرة السعودية الخاصة بإنهاء الحرب في اليمن بعد مبادرة الرياض.. بن زايد يؤكد على التزام اماراتي تجاه الشعب اليمني السعودية تضع سببا سيدفع الحوثيين للإحتكام لصوت العقل وبن سلمان يمنحهم فرصة مفاجئات مؤلمة وتحول خطير ..راغب علامة يثير الجدل على تويتر محمد صلاح يحصل على جائزة أفضل لاعب في ليفربول للمرة الثالثة على التوالي عطل خطير يضرب تطبيقات أندرويد الرئيسية وغوغل تكشف السبب اجتماع عاجل بين نائب رئيس مجلس الشورى ووكيل وزارة الداخلية لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في مأرب لأول مرة منذ أشهر ..كورونا يهاجم السعودية وبقوة والإصابات تفوق 400 حالة يومية
أكد المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، العميد تركي المالكي، إنه لا وجود لوقف إطلاق النار في الوقت الحالي.
وقال المالكي للصحافيين امس في الرياض عقب الاعلان عن المبادرة السعودية : ليس هناك وقف لإطلاق النار حاليًا في اليمن إنما هي مبادرة سياسية نأمل أن يتم قبولها لإسكات أصوات البنادق.
واشار الى إن السعودية تتعامل بحكمه وشجاعة مع هجمات الحوثيين.. منوها إلى أن لدى التحالف الحق الكامل في الدفاع عن المملكة.
وكان وزير الخارجية السعودية أعلن في المؤتمر الصحافي عن مبادرة لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن.
ومساء امس، شن طيران التحالف، سلسلة غارات جوية على العاصمة صنعاء،بعد ساعات قليلة من اعلان السعودية،عن مبادرة لوقف الحرب وانها الازمة اليمنية.
وقال سكان لمأرب برس ان الطيران شن غارات على مطار صنعاء، وقصف معسكرا للحوثيين في مديرية همدان شمال غرب العاصمة.
كما تتواصل المعارك على الأرض في اكثر من جبهة، بعدد من المحافظات، ولم يصدر اي توجيه للقوات الحكومية، بوقف اطلاق النار.