ما حقيقة توقف المعارك والغارات في اليمن بعد إعلان المبادرة السعودية؟

الثلاثاء 23 مارس - آذار 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أكد المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، العميد تركي المالكي، إنه لا وجود لوقف إطلاق النار في الوقت الحالي.

وقال المالكي للصحافيين امس في الرياض عقب الاعلان عن المبادرة السعودية : ليس هناك وقف لإطلاق النار حاليًا في اليمن إنما هي مبادرة سياسية نأمل أن يتم قبولها لإسكات أصوات البنادق.

واشار الى إن السعودية تتعامل بحكمه وشجاعة مع هجمات الحوثيين.. منوها إلى أن لدى التحالف الحق الكامل في الدفاع عن المملكة.

وكان وزير الخارجية السعودية أعلن في المؤتمر الصحافي عن مبادرة لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن.

ومساء امس، شن طيران التحالف، سلسلة غارات جوية على العاصمة صنعاء،بعد ساعات قليلة من اعلان السعودية،عن مبادرة لوقف الحرب وانها الازمة اليمنية.

وقال سكان لمأرب برس ان الطيران شن غارات على مطار صنعاء، وقصف معسكرا للحوثيين في مديرية همدان شمال غرب العاصمة.

كما تتواصل المعارك على الأرض في اكثر من جبهة، بعدد من المحافظات، ولم يصدر اي توجيه للقوات الحكومية، بوقف اطلاق النار.