النص الكامل للمبادرة السعودية الخاصة بإنهاء الحرب في اليمن

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اطلقت السعودية، امس الاثنين، مبادرة لحل شامل في اليمن ،تضمنت اربعة بنود رئيسية لايقاف الحرب الدائرة منذ ست سنوات.
وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.
وتتضمن المبادرة: وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على المرجعيات الثلاث.
وتتوالى ردود الأفعال المرحبة بالمبادرة السعودية، في وقت سارع الحوثيون الى رفضها.
النص الكامل للمبادرة السعودية لانهاء الصراع في اليمن (صورة)