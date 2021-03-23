مفاجئات مؤلمة وتحول خطير ..راغب علامة يثير الجدل على تويتر

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أعرب المغني اللبناني راغب علامة، عن قلقه من تردي الأوضاع في بلده، معتبرا أنه تُرك "للبوم والغربان".
وكتب راغب على حسابه على "تويتر" الذي يتابعه فوق الـ6 مليون، معلقا على ما يمر به لبنان حاليا، مشيرا إلى أن "لبنان ذاهب إلى المجهول".
وجاء في تغريدة صاحب "عاشت الأسامي يا بيروت": "لا حكومة اليوم كما كان متوقعا، الآن لبنان ذاهب إلى المجهول، قد يكون هناك مفاجآت مؤلمة وتحول خطير! والآتي قد يكون أعظم، يا رب لا تهجر سما لبنان وتتركوا للبوم والغربان".