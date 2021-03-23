محمد صلاح يحصل على جائزة أفضل لاعب في ليفربول للمرة الثالثة على التوالي عطل خطير يضرب تطبيقات أندرويد الرئيسية وغوغل تكشف السبب اجتماع عاجل بين نائب رئيس مجلس الشورى ووكيل وزارة الداخلية لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في مأرب لأول مرة منذ أشهر ..كورونا يهاجم السعودية وبقوة والإصابات تفوق 400 حالة يومية وباء قاتل يفتك بهذه الدولة العربية وتسجل أرقام مخيفة للوفيات يوميا هي الأعلى في تاريخ البلاد أول تصريح ناري من رئيس الوزراء معين عبدالملك بعد المبادرة السعودية تفاصيل الموجهات في معارك حجة وخسائر المليشيات بالعشرات بعد سقوط بايدن في سلم الطائرة ترامب يعلق بطريقة أثارت القلق في أوساط الأمريكين مليشيات المجلس الإنتقالي المدعومة إماراتياً تعلن موقفها من المبادرة السعودية كيف تخلَّت الإمارات عن الفلسطينيين ودعمت إسرائيل للنيل من المقاومة؟..حقائق صادمة
حصل نجم نادي ليفربول الإنجليزي اللاعب المصري محمد صلاح، على لقب أفضل لاعب في الفريق لشهر فبراير/ شباط 2021.
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن محمد صلاح، استحوذ على جائزة أفضل لاعب في ليفربول للشهر الثالث على التوالي، خلال الموسم الحالي.
ولفتت إلى أن فوز حصل على نفس اللقب، أفضل لاعب في ليفربول خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، إضافة إلى شهر فبراير الماضي.
يذكر أن محمد صلاح شارك في 5 مباريات خاضها ليفربول في الدوري الإنجليزي أمام برايتون ومانشستر سيتي وليستر سيتي وإيفرتون وشيفيلد يونايتد، وتمكن من تسجيل هدفين خلال تلك المباريات، بينما ساهم في فوز ليفربول على لايبزيج في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بتسجيل هدف واحد بينما فاز فريقه بهدفين دون رد.
وذكرت "بوابة أخبار اليوم" أن صلاح وعد جماهير ليفربول بوضع أفضل في الدوري الإنجليزي ومحاولة تخطي عقبة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن "الفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر مرة أخرى شعور جميل".
وقال محمد صلاح: "أنا سعيد أكثر بنتائجنا الأخيرة، وأتمنى أن نواصل الانتصارات"، مضيفا: "الأمر صعب علينا جميعا بسبب الوضع الذي مررنا به والمركز الذي نحتله في الدوري الإنجليزي