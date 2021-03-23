محمد صلاح يحصل على جائزة أفضل لاعب في ليفربول للمرة الثالثة على التوالي عطل خطير يضرب تطبيقات أندرويد الرئيسية وغوغل تكشف السبب اجتماع عاجل بين نائب رئيس مجلس الشورى ووكيل وزارة الداخلية لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في مأرب لأول مرة منذ أشهر ..كورونا يهاجم السعودية وبقوة والإصابات تفوق 400 حالة يومية وباء قاتل يفتك بهذه الدولة العربية وتسجل أرقام مخيفة للوفيات يوميا هي الأعلى في تاريخ البلاد أول تصريح ناري من رئيس الوزراء معين عبدالملك بعد المبادرة السعودية تفاصيل الموجهات في معارك حجة وخسائر المليشيات بالعشرات بعد سقوط بايدن في سلم الطائرة ترامب يعلق بطريقة أثارت القلق في أوساط الأمريكين مليشيات المجلس الإنتقالي المدعومة إماراتياً تعلن موقفها من المبادرة السعودية كيف تخلَّت الإمارات عن الفلسطينيين ودعمت إسرائيل للنيل من المقاومة؟..حقائق صادمة
فوجئ عدد كبير من مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد" الأشهر في عالم الهواتف الذكية بعطل خطير يضرب معظم تطبيقات "أندرويد" الرئيسية مثل بريد "جيميل" وخرائط غوغل وغوغل بلاي.
ورصد عدد من مستخدمي "أندرويد" ظهور إشعارات مفاجئة من تطبيقاتهم بأن التطبيقات توقفت عن العمل بصورة كاملة على هواتفهم، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.
واحتاج عدد من المستخدمين إلى خيار إلغاء تثبيت التطبيق من متجر "غوغل بلاي" وإعادة تثبيته مرة أخرى، حتى يعود التطبيق إلى العمل مجددا.
ولكن نصح عدد من خبراء الأمن السيبراني، بإلغاء تثبيت آخر تحديث لتطبيق "أندرويد سيستم ويب فيو"، وهو التطبيق الذي يوفر عرض متصفح يشبه كروم داخل التطبيقات. وعلل الخبراء ذلك الأمر إلى أنه عيب في تطبيق "أندرويد سيستم ويب فيو"، يعول عمل تطبيقات "أندرويد" الرئيسية.
وبالفعل، أكد المتحدث الرسمي باسم غوغل، أنهم على علم بتلك المشكلة من تعطل تطبيقات "أندرويد"، بسبب "ويب فيو"، مشيرا إلى أن خبراء الشركة يعملون حاليا على إصلاح العطل بشكل كامل.