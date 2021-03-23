اجتماع عاجل بين نائب رئيس مجلس الشورى ووكيل وزارة الداخلية لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في مأرب

الثلاثاء 23 مارس - آذار 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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التقى نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله أبو الغيث اليوم بوكيل وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود الشريف ووكيل جهاز الامن السياسي العميد نور الدين اليامي وعدداً من قيادات الوحدات الأمنية في محافظة مأرب وناقش معهم مستجدات الاوضاع الامنية في المحافظة واهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها الاجهزة الامنية وسبل معالجتها.

واستمع أبو الغيث من اللواء بن عبود الى شرح موجز عن ماحققته الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب من إنجازات ونجاحات أمنية في سبيل مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة التهريب وضبط الخلايا الحوثية الارهابية خلال الفترة الماضية.

وتحدث وكيل وزارة الداخلية عن دور الإدارات العامة لشرطة المحافظات المتواجدة في محافظة مأرب والمهام المنوطة بها في دعم ومساندة لأبطال الجيش الوطني في عموم جبهات القتال في ضل تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه محافظة مأرب .

مؤكدا أهمية تقديم الدعم الكافي للوحدات الأمنية لتقوم بواجباتها بكل كفاءة واقتدار. كما استمع نائب رئيس مجلس الشورى من وكيل جهاز الأمن السياسي العميد نور الدين اليامي الى شرح مفصل عن سير عمل الجهاز وأدائه في هذه المرحلة الفارقة التي يسطر فيها أبطال الجيش الوطني ملاحم بطولية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأشاد نائب رئيس مجلس الشورى بالنجاحات الأمنية التي حققتها الأجهزة الأمنية بمختلف وحداتها في محافظة مأرب ودور الادارات العامة لشرطة المحافظات الغير محررة المتواجدة في محافظة مأرب في مساندة أمن مأرب لتثبيت الأمن والاستقرار وأفشال مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية الرامية إلى المساس بالأمن وإقلاق السكينة العامة.

حضر اللقاء الشيخ خالد غالب الأجدع عضو مجلس الشورى ، والعميد حاميم مغلس مدير الإدارة العامة لشرطة المنشآت وحماية الشخصيات ، والعميد علي شطيف قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق ، وعددا من قيادة الوحدات الأمنية والادارات العامة لشرطة المحافظات ، ومندوبي الأمن القومي والسياسي بالمحافظة.