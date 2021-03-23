لأول مرة منذ أشهر ..كورونا يهاجم السعودية وبقوة والإصابات تفوق 400 حالة يومية

الثلاثاء 23 مارس - آذار 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية، الإثنين، عتبة 400 حالة في يوم واحد، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان، تسجيل 4 وفيات، و404 إصابات بالفيروس. وأضافت الوزارة، أن حصيلة الإصابات بلغت 385 ألفا و424، بينها 6 آلاف و613 وفاة، و374 ألفا و799 حالة تعاف.

وسجلت المملكة للمرة الأولى حصيلة إصابات يومية تفوق 400، منذ آخر مرة قبل 5 أشهر. وفي العراق، كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 29 وفاة و4 آلاف و655 إصابة، إلى جانب 4 آلاف و88 حالة تعاف.

وقالت الوزارة في بيان، إن حصيلة المصابين بلغت 798 ألفا و547، منهم 14 ألف و36 متوفيا، و719 ألفا و161 متعافيا.

وفي الإمارات، رصدت وزارة الصحة، 7 وفيات وألفا و871 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات وصل 442 ألفا و226، بينها ألفا و445 وفاة، و424 ألفا و840 حالة شفاء.

وأما في سلطنة عمان، أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 7 وفيات و728 إصابة بالفيروس. وذكرت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 151 ألفا و528، منهم ألفا و629 متوفيا، و139 ألفا و442 متعافيا.

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 123 مليونا و951 ألفا، توفي منهم أكثر من مليونين و729 ألفا، وتعافى ما يزيد على 99 مليونا و871 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر