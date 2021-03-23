لأول مرة منذ أشهر ..كورونا يهاجم السعودية وبقوة والإصابات تفوق 400 حالة يومية وباء قاتل يفتك بهذه الدولة العربية وتسجل أرقام مخيفة للوفيات يوميا هي الأعلى في تاريخ البلاد أول تصريح ناري من رئيس الوزراء معين عبدالملك بعد المبادرة السعودية تفاصيل الموجهات في معارك حجة وخسائر المليشيات بالعشرات بعد سقوط بايدن في سلم الطائرة ترامب يعلق بطريقة أثارت القلق في أوساط الأمريكين مليشيات المجلس الإنتقالي المدعومة إماراتياً تعلن موقفها من المبادرة السعودية كيف تخلَّت الإمارات عن الفلسطينيين ودعمت إسرائيل للنيل من المقاومة؟..حقائق صادمة أمريكا تُعلّق على مبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن وتوجه دعوة لكل الأطراف قطر تعلن موقفها من المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن «بن سلـمان»يضع شرطاً أمام «الحوثيين» لتنفيذ مبادرة السلام السعودية وهذا ما تعهد به للحكومة الشرعية وقواتها
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية، الإثنين، عتبة 400 حالة في يوم واحد، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان، تسجيل 4 وفيات، و404 إصابات بالفيروس. وأضافت الوزارة، أن حصيلة الإصابات بلغت 385 ألفا و424، بينها 6 آلاف و613 وفاة، و374 ألفا و799 حالة تعاف.
وسجلت المملكة للمرة الأولى حصيلة إصابات يومية تفوق 400، منذ آخر مرة قبل 5 أشهر. وفي العراق، كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 29 وفاة و4 آلاف و655 إصابة، إلى جانب 4 آلاف و88 حالة تعاف.
وقالت الوزارة في بيان، إن حصيلة المصابين بلغت 798 ألفا و547، منهم 14 ألف و36 متوفيا، و719 ألفا و161 متعافيا.
وفي الإمارات، رصدت وزارة الصحة، 7 وفيات وألفا و871 إصابة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات وصل 442 ألفا و226، بينها ألفا و445 وفاة، و424 ألفا و840 حالة شفاء.
وأما في سلطنة عمان، أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 7 وفيات و728 إصابة بالفيروس. وذكرت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 151 ألفا و528، منهم ألفا و629 متوفيا، و139 ألفا و442 متعافيا.
وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 123 مليونا و951 ألفا، توفي منهم أكثر من مليونين و729 ألفا، وتعافى ما يزيد على 99 مليونا و871 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر