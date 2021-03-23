وباء قاتل يفتك بهذه الدولة العربية وتسجل أرقام مخيفة للوفيات يوميا هي الأعلى في تاريخ البلاد

الثلاثاء 23 مارس - آذار 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قالت وزارة الصحة الأردنية إن المملكة الأردنية سجلت 109 وفيات جديدة بفيروس {كورونا} أمس (الاثنين)، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة هناك قبل نحو عام.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزارة الصحة، أن الإصابات الجديدة توزعت على 4510 حالات في محافظة العاصمة عمّان، و1151 حالة في محافظة إربد، منها 101 حالة في الرمثا، و1096 حالة في محافظة الزرقاء، و661 حالة في محافظة البلقاء، و362 حالة في محافظة المفرق، و280 حالة في محافظة مأدبا، و259 حالة في محافظة العقبة، و230 حالة في محافظة الكرك، و223 حالة في محافظة عجلون، و212 حالة في محافظة جرش، و144 حالة في محافظة الطفيلة، و141 حالة في محافظة معان، منها 48 حالة في البترا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لضحايا {كورونا} في الأردن إلى 5985 وفاة و544724 إصابة. وفي بغداد، ذكر تقرير لوزارة الصحة والبيئة العراقية أن 29 عراقياً توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 14 ألفاً و36 حالة وفاة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح التقرير أن المستشفيات العراقية سجلت 4655 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 798 ألفاً و547 إصابة، في حين تم رصد 4088 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء في العراق 719 ألفاً و161 حالة شفاء