تفاصيل الموجهات في معارك حجة وخسائر المليشيات بالعشرات

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أعلن الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية، اليوم إلحاق خسائر في صفوف المليشيات الحوثية، في مواجهات بمحافظة حجة.
وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة للجيش الوطني، عبر صفحته على "فيس بوك"، أن "مجاميع من عناصر الحوثيين حاولت التسلل مساء الاثنين إلى مواقع عسكرية في جبهة عبس شمال غربي حجة".
وأكد "تمكن الجيش الوطني من إفشال محاولة الحوثيين، وإجبار العناصر المهاجمة على التراجع بعد مقتل وجرح العشرات منهم".
وأشار إلى "إعطاب مدفعية الجيش آليات وعيارات للحوثيين خلال المواجهات".
يأتي ذلك غداة مواجهات بحرية بين الجيش والحوثيين اثر هجوم شنته الجماعة بـ 8 زوارق على مواقع عسكرية في مرسى حبل بمديرية عبس، تمكنت القوات الحكومية من صده وتدمير زورقين للمهاجمين، في حين انسحبت بقية الزوارق المهاجمة إلى مديرية اللحية شمال محافظة الحديدة المجاورة غربي اليمن، حسب ما أفاد مصدر عسكري به.
والجدير بالذكر أن الجيش الوطني كان قد أعلن عن مقتل 28 عنصرا من الحوثيين خلال مواجهات في مديرية عبس شمال غربي حجة، وذلك عقب يومين من استعادته مواقع وصفها بـ" المهمة" في المديرية ذاتها.
وسيطر الجيش الوطني، الجمعة الماضية، على قرى المنجورة وبرمان والكازمية والعكاشية والجرف والكلفود والحمراء الشبكة والمعصار والظهر وشعب الدوش، وتقدمت قواته باتجاه سوق الربوع، ومنطقتي البداح والكدحة في مديرية عبس الساحلية