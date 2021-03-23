مليشيات المجلس الإنتقالي المدعومة إماراتياً تعلن موقفها من المبادرة السعودية

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رحبت مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المشكله في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء، بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل.
ونقل موقع المجلس الانتقالي الجنوبي عن المتحدث الرسمي باسم المجلس علي عبدالله الكثيري، قوله: "يرحب المجلس بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل، ويثمن حرص وجهود دول التحالف العربي بقيادة المملكة تجاه إحلال السلام الدائم، وتثبيت الاستقرار في الجنوب واليمن".
وأضاف: "يؤكد المجلس الانتقالي على أهمية مبادرة المملكة العربية السعودية من حيث شموليتها لجميع الأطراف، كضمان حقيقي للتقدم تجاه حل دائم، بما يضمن تمثيل جميع الأطراف، وفي أولوية ذلك التطلعات الوطنية المشروعة لشعب الجنوب، وحقه في استعادة وبناء دولته وهويته وسيادته (في إشارة إلى استعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا)".
وشدد على "الضرورة القصوى لإيجاد حلول عاجلة للأزمة الإنسانية المستفحلة، والانهيار الاقتصادي الشامل".
وأعرب عن "الأسف الشديد للأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها الناس"، مؤكدا أن المجلس "سيبذل كل ما بوسعه لضمان الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للشعب في الجنوب".
وأعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول لاتفاق سياسي شامل، تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة.
وقال ابن فرحان إن المبادرة تتضمن فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات، وتخصيص إيرادات السفن والمشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني لدفع رواتب الموظفين وفقا لاتفاق ستوكهولم