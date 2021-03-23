كيف تخلَّت الإمارات عن الفلسطينيين ودعمت إسرائيل للنيل من المقاومة؟..حقائق صادمة أمريكا تُعلّق على مبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن وتوجه دعوة لكل الأطراف قطر تعلن موقفها من المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن «بن سلـمان»يضع شرطاً أمام «الحوثيين» لتنفيذ مبادرة السلام السعودية وهذا ما تعهد به للحكومة الشرعية وقواتها اليمن تعلن حالة الطوارئ الصحية في كل المحافظات ورفع الجاهزية وتعلن قرارات عاجلة المحكمة تصدر قرارا بشأن برنامج رامز جلال الجديد لماذا أقال أردوغان محافظ البنك المركزي؟ ماذا قالت الامارات عن مبادرة السعودية لإيقاف الحرب في اليمن السعودية تتعهد بإمداد الصين بالطاقة لـ50 عاما هكذا تجعل كاميرا هاتف أندرويد تدير الاجتماعات "أون لاين" على حاسبك
رحبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين بمبادرة السلام الجديدة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية لإنهاء حرب اليمن، داعية كل أطراف الأزمة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، خلال مؤتمر صحفي، إن واشنطن ترحب بالتزام السعودية والحكومة اليمنية بخطة وقف إطلاق النار في اليمن.
وأضافت بورتر أن الإدارة الأمريكية تدعو جميع أطراف الأزمة اليمنية إلى "الالتزام بجدية" بوقف إطلاق النار فورا والدخول في محادثات برعاية الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق من الاثنين أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، طرح المملكة مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال بن فرحان إن المبادرة تشمل أيضا إعادة فتح مطار صنعاء والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة واستئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.
وأوضح الأمير فيصل أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة الحوثيين عليها، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وقف التدخل الإيراني في اليمن.