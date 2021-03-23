كيف تخلَّت الإمارات عن الفلسطينيين ودعمت إسرائيل للنيل من المقاومة؟..حقائق صادمة أمريكا تُعلّق على مبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن وتوجه دعوة لكل الأطراف قطر تعلن موقفها من المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن «بن سلـمان»يضع شرطاً أمام «الحوثيين» لتنفيذ مبادرة السلام السعودية وهذا ما تعهد به للحكومة الشرعية وقواتها اليمن تعلن حالة الطوارئ الصحية في كل المحافظات ورفع الجاهزية وتعلن قرارات عاجلة المحكمة تصدر قرارا بشأن برنامج رامز جلال الجديد لماذا أقال أردوغان محافظ البنك المركزي؟ ماذا قالت الامارات عن مبادرة السعودية لإيقاف الحرب في اليمن السعودية تتعهد بإمداد الصين بالطاقة لـ50 عاما هكذا تجعل كاميرا هاتف أندرويد تدير الاجتماعات "أون لاين" على حاسبك
أعربت قطر عن ترحيبها بكافة المبادرات والجهود الهادفة لإنهاء الحرب في اليمن، وذلك عقب إعلان السعودية مبادرة سلام لإنهاء الحرب في اليمن
جاء هذا في بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين.
وقالت الوزارة في البيان: "بعد إعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة مبادرتها الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل، فإن دولة قطر تعلن ترحيبها بكافة المبادرات والجهود الهادفة لإنهاء الحرب في الجمهورية اليمنية ووضع حدّ للمأساة التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق".
وأعربت الوزارة عن تطلعها إلى أن يكون المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية هما المسار الذي يلتف حوله كافة الفاعلون في المشهد اليمني والمجتمع الدولي ككل من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار.
وختمت الوزارة البيان، بتجديد التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لحل الأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216.
هذا وأعلنت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول لاتفاق سياسي شامل، تشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة.