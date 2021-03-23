«بن سلـمان»يضع شرطاً أمام «الحوثيين» لتنفيذ مبادرة السلام السعودية وهذا ما تعهد به للحكومة الشرعية وقواتها

الثلاثاء 23 مارس - آذار 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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جدد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اليوم الثلاثاء التأكيد على استمرار دعم المملكة للحكومة اليمنية وقواتها للدفاع ضد اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، واستمرارها في الدفاع عن أراضي وحدود المملكة العربية السعودية وشعبها ومقدراتها.

وأكد بن سلمان في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر سعي المملكة لتحقيق السلام في اليمن .. مشيرا إلى ما تم الإعلان عنه اليوم من مبادرة لإيقاف الحرب في اليمن يأتي ضمن المبادرات السابقة منذ المبادرة الخليجية مرورا بدعم كل جهود المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول لحل سياسي شامل.

وقال إن "المبادرة تجسد اهتمام المملكة بأهمية استقرار اليمن وتغليب كافة مكوناته للمصالح الوطنية".

وأكد أن الهدف من المبادرة رفع معاناة الشعب اليمني ومنح الحوثيين الفرصة لإعلاء مصالح اليمن وشعبه الكريم على الاطماع الايرانية.

وأعرب بن سلمان عن أمله في سرعة قبول مليشيا الحوثي بالمبادرة للبدء في مشاورات سلام للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام.. مؤكداً التزام المملكة بتنفيذ المبادرة حال قبول الحوثيين بها تحت إشراف ومراقبة الامم المتحدة.