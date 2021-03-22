اليمن تعلن حالة الطوارئ الصحية في كل المحافظات ورفع الجاهزية وتعلن قرارات عاجلة

الإثنين 22 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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قالت اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، إنها أصدرت عدداً من القرارات والتعليمات الجديدة، تحسبا لتفشي موجة ثانية من الوباء.

وشددت اللجنة على أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة أثناء الاجتماعات وفي الزحام والابتعاد عن التجمعات.

ووجهت وزارة الصحة بإعلان الطوارئ الصحية في كل المحافظات ورفع الجاهزية في المراكز الصحية والمستشفيات، وتوفير أدوات الحماية للكادر الطبي والأدوية والمستلزمات المحتاجة . وتوفير الاحتياجات العاجلة لوزارة الصحة لمواجهة الوباء.

كما وجهت السلطات المحلية بإغلاق القاعات والنوادي وصالات الأفراح، وتنظيم الأسواق والمولات وتقليص مدة عملها حتى الساعة الثامنة والنصف مساءً، مع فرض الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في الأسواق والمراكز التجارية.

والزمت اللجنة كافة المؤسسات الرسمية الحكومية والمحلية بتعليق كافة الأنشطة الجماهيرية والاحتفالات والفعاليات الرسمية غير الضرورية.

كما وجهت وزارة الخدمة المدنية بتوجيه الوزارات والمؤسسات بمنح اجازات في المؤسسات العامة لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة مثبتة طبيا

ووجهت وزارة الأوقاف بإغلاق المساجد خارج أوقات الصلوات المفروضة واقامتها بعد ١٠ دقائق من الاذان ومراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي اثناء الصلوات وتعليق الدروس والمحاضرات وحلق العلم في المساجد والمراكز الدينية.

وشددت اللجنة على وزارة التربية والتعليم بسرعة استكمال امتحانات النقل للعام الدراسي مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتخفيف اعداد المتواجدين في نفس الفترة إثناء الاختبارات

كما وجهت مؤسسات التعليم العالي بمتابعة وضع الجامعات ومؤسسات التدريب المهني والفني، وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على المستجدات.

ودعت اللجنة إلى تفعيل قرار حظر التجوال الجزئي بحسب تقديرات السلطات المحلية في المحافظات حسب الحالة الوبائية

وأشارت اللجنة بانها ستتابع الوضع عن قرب مع تزايد اعداد الإصابات المؤكد بالوباء، وستعلن عن إجراءات تتناسب مع الوضع الوبائي خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وشهدت عدد من المحافظات ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، فيما توفيت عدد من الحالات المصابة.