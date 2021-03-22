ماذا قالت الامارات عن مبادرة السعودية لإيقاف الحرب في اليمن

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قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن المبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن تمثل فرصة لإنهاء معاناة الشعب اليمني.
وأوضح في تغريدة أن "المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى اتفاق سياسي شامل تمثل فرصة حقيقية لإنهاء معاناة الشعب اليمني".
ولفت إلى أن "الجهود السعودية الخيّرة تنطلق من حرص على استقرار اليمن ومستقبله"، مضيفا أنه "آن الأوان ليتوقف دوي المدافع والاستجابة للدعوة المخلصة الصادرة من الرياض".
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أعلن في وقت سابق اليوم، أن المملكة طرحت مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن.
وأشار إلى أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة"، مشددا على أن "وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة".
من جهتها، اعتبرت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن المبادرة التي أعلنتها السعودية لإنهاء الحرب "لا تتضمن أي شيء جديد".