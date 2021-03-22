آخر الاخبار

اليمن تعلن حالة الطوارئ الصحية في كل المحافظات ورفع الجاهزية وتعلن قرارات عاجلة المحكمة تصدر قرارا بشأن برنامج رامز جلال الجديد لماذا أقال أردوغان محافظ البنك المركزي؟ ماذا قالت الامارات عن مبادرة السعودية لإيقاف الحرب في اليمن السعودية تتعهد بإمداد الصين بالطاقة لـ50 عاما هكذا تجعل كاميرا هاتف أندرويد تدير الاجتماعات "أون لاين" على حاسبك لماذا وافقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على المبادرة السعودية لوقف الحرب؟ لماذا غير الاتحاد الأوروبي رأيه حول معاقبة تركيا؟ مصادر روسية تكشف السر تعرف على الأطعمة المفيدة لصحة العيون ابناء محافظة إب يسيرون قافلة غذائية للجيش الوطني بمأرب

ماذا قالت الامارات عن مبادرة السعودية لإيقاف الحرب في اليمن

الإثنين 22 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-مارب
عدد القراءات 573

 

قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن المبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن تمثل فرصة لإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وأوضح في تغريدة أن "المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى اتفاق سياسي شامل تمثل فرصة حقيقية لإنهاء معاناة الشعب اليمني".

ولفت إلى أن "الجهود السعودية الخيّرة تنطلق من حرص على استقرار اليمن ومستقبله"، مضيفا أنه "آن الأوان ليتوقف دوي المدافع والاستجابة للدعوة المخلصة الصادرة من الرياض".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أعلن في وقت سابق اليوم، أن المملكة طرحت مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن.

وأشار إلى أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة"، مشددا على أن "وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة".

من جهتها، اعتبرت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن المبادرة التي أعلنتها السعودية لإنهاء الحرب "لا تتضمن أي شيء جديد".

 
إقراء أيضاً
لماذا غير الاتحاد الأوروبي رأيه حول معاقبة تركيا؟ مصادر روسية تكشف السر
إطلاق 38 قمرا صناعيا لعدة دول من بينها عربية
بايدن يرد على التصعيد الإيراني ودولة عربية قد تكون ساحة المواجهة
نتنياهو يعلن: سأؤمن لكم رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى مكة
تفاصيل مباحثات السعودية مع الوكالة الدولية للطاق الذرية
الإخوان المسلمون يكشفون عن مفاجئات كبيرة بخصوص تركيا وموقفها منهم ومن نظام السيسي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس