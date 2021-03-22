السعودية تتعهد بإمداد الصين بالطاقة لـ50 عاما

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تعهدت شركة أرامكو السعودية، بإمداد الصين بالنفط ومشتقات الطاقة على مدار الخمسين عاما القادمة.
وأبلغ أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية منتدى التنمية الصيني الأحد، أن الشركة ستعطي الأولوية لأمن طاقة الصين على مدى الخمسين عاما القادمة وما بعدها في ظل توازي مصادر الطاقة الجديدة والقائمة لبعض الوقت.
وقال الناصر في كلمته المصورة، إن عملاق النفط يلحظ فرصا كذلك لمزيد من الاستثمار في مشاريع تستهدف مساعدة الصين على تلبية حاجاتها في مجالات النقل الثقيل والكيماويات، فضلا عن زيوت المحركات والمواد غير المعدنية.