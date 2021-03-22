ابناء محافظة إب يسيرون قافلة غذائية للجيش الوطني بمأرب

الإثنين 22 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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سير أبناء محافظة إب اليوم الاثنين قافلةً غذائية لأبطال الجيش الوطني والمقاومة في جبهتي الكسارة والبلق بمأرب.

وحسب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة إب - الشيخ عبدالحكيم المرادي، فان القافلة التي التي تمت برعاية السلطة المحلية والمجلس تأتي اسهاماً من ابناء محافظة إب في دعم ومساندة الأبطال الذين يدافعون عن الهوية الوطنية والجمهورية في جبهات مأرب، وهذا أقل واجب نقدمه لهم".

وأشار المرادي:" ان القافلة احتوت ما يحتاجه الابطال في الجبهات بعد التواصل بقياداتهم لتلبية احتياجاتهم من فرش واحذية ومواد غذائية وغيرها من متطلباتهم". مؤكداً في الوقت ذاته الى ان محافظة إب ستقدم قوافل اخرى خلال الفترة القادمة وستكون نوعية بما يحتاجه الابطال في جبهات مأرب".

من جهته اكد عضو المجلس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة إب - الشيخ محسن الحماطي" ان القافلة المقدمة للابطال المرابطين في جبهتي الكسارة والبلق بمأرب، تؤكد على وحدة الصف الجمهوري لكافة ابناء اليمن ضد المشروع الحوثي الطائفي". مضيفاً:" كما انها تأتي في ظل الانتصارات التي يحقق ابطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات، ما يعزز ذلك من رفع المعنويات لديهم، للاستمرار في مقارعة مليشيا الحوثي حتى تطهير كل شبر في الوطن من هذا المشروع المجوسي الايراني".

هذا وتقدم القاقلة الغذائية عدداً من قيادات السلطة المحلية وقيادات المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة إب.

واعتبروا في مجمل حديثهم:"ان هذه القافلة تأتي اسهاماً من ابناء محافظة إب ودعماً لأبطال الجيش الوطني في معركتهم التي يخوضونها بالنيابة عن كافة ابناء الشعب اليمني، ضد مليشيا الحوثي الارهابية، وضد مشروعها الطائفي الايراني.