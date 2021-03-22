عاجل الأمم المتحدة تعلن موقفها من مبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن الحوثيون يعلنون موقفهم من وقف الحرب في اليمن ومبادرة السلام التي أعلنتها السعودية تقرير صادم الاغتصاب والعنف الجنسي سلاح حرب معتمد محمد صلاح يعود لقيادة منتخب عاجل: السعودية تتقدم رسميا بمبادرة تتضمن 4 بنود لانهاء الحرب في اليمن.. تعرف عليها آخر تحديث بأسعار الصرف اليوم وسعر الجرام الذهب تعرف على ترتيب الدول من الأكثر الى الأقل سعادة في العالم أول دعوة رسمية توجه لطارق صالح تلقي بالكرة في ملعبه.. فهل يلبي؟ السعودية تعلن نجاح انجاز غير مسبوق في المملكة.. صور ليس كورونا ولا في معارك مأرب.. مصادر خاصة تكشف كيف وأين قتل القيادي الحوثي البارز زكريا الشامي وقيادات اخرى قتلت معه
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، ترحيبها بالمبادرة الجديدة من قبل السعودية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 6 سنوات في اليمن.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية.
وفي وقت سابق من الاثنين أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، طرح المملكة مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال بن فرحان إن المبادرة تشمل أيضا إعادة فتح مطار صنعاء والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة واستئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.
وأوضح الأمير فيصل أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة الحوثيين عليها، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وقف التدخل الإيراني في اليمن.
واعتبرت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن هذه المبادرة لا تتضمن أي شيء جديد، مشددة على أن أي مقترحات تفصل الجانب الإنساني عن المقايضة السياسية غير جادة، بينما رحبت الحكومة اليمنية المدعومة من المملكة بالخطة.