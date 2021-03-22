عاجل الأمم المتحدة تعلن موقفها من مبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن الحوثيون يعلنون موقفهم من وقف الحرب في اليمن ومبادرة السلام التي أعلنتها السعودية تقرير صادم الاغتصاب والعنف الجنسي سلاح حرب معتمد محمد صلاح يعود لقيادة منتخب عاجل: السعودية تتقدم رسميا بمبادرة تتضمن 4 بنود لانهاء الحرب في اليمن.. تعرف عليها آخر تحديث بأسعار الصرف اليوم وسعر الجرام الذهب تعرف على ترتيب الدول من الأكثر الى الأقل سعادة في العالم أول دعوة رسمية توجه لطارق صالح تلقي بالكرة في ملعبه.. فهل يلبي؟ السعودية تعلن نجاح انجاز غير مسبوق في المملكة.. صور ليس كورونا ولا في معارك مأرب.. مصادر خاصة تكشف كيف وأين قتل القيادي الحوثي البارز زكريا الشامي وقيادات اخرى قتلت معه
اعتبرت المليشيات الحوثية أن المبادرة التي أعلنتها السعودية، اليوم الاثنين، لإنهاء الحرب في اليمن "لا تتضمن أي شيء جديد".
وفي أول رد من المليشيات على المبادرة السعودية، قال محمد عبد السلام، في حديث لوكالة "رويترز"، إن هذه الخطة "لا تتضمن شيئا جديدا"،وإن المملكة "جزء من الحرب ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحري على اليمن فورا".
وأضاف أنهم" سيواصلون المحادثات مع السعودية وسلطنة عمان والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام.
وشدد عبد السلام، الذي يمثل في المفاوضات حكومة الحوثيين المتمركزة في صنعاء، على أن "فتح المطارات والموانئ حق إنساني ويجب ألا يستخدم كأداة ضغط".
وفي تصريح منفصل عبر "تويتر" قال عبد السلام: "أي مواقف أو مبادرات لا تلحظ أن اليمن يتعرض لعدوان وحصار منذ ست سنوات وتفصل الجانب الإنساني عن أي مقايضة عسكرية أو سياسية وترفع الحصار فهي غير جادة ولا جديد فيها".
وفي وقت سابق من الاثنين أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، طرح المملكة مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال بن فرحان إن المبادرة تشمل أيضا إعادة فتح مطار صنعاء والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة واستئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.