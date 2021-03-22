آخر تحديث بأسعار الصرف اليوم وسعر الجرام الذهب

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وسعر الجرام الذهب اليوم الاثنين..
*في صنعاء
شراء الدولار 602
بيع الدولار 605
شراء السعودي 158.80
بيع السعودي 159.30
*في عدن
شراء الدولار 898
بيع الدولار 902
شراء السعودي 235
بيع السعودي 237
* أسعار الذهب
سعر الجرام عيار 21
(شراء 30100 بيع 30200)
سعر الحبه الجنيه
(شراء242000 بيع 243000 )