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آخر تحديث بأسعار الصرف اليوم وسعر الجرام الذهب

الإثنين 22 مارس - آذار 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وسعر الجرام الذهب اليوم الاثنين..

*في صنعاء 

 شراء الدولار 602

بيع الدولار 605

شراء السعودي 158.80

بيع السعودي 159.30

 *في عدن

 شراء الدولار 898

بيع الدولار 902

شراء السعودي 235

بيع السعودي 237

* أسعار الذهب 

سعر الجرام عيار 21 

(شراء 30100 بيع 30200) 

سعر الحبه الجنيه

 (شراء242000 بيع 243000 )

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