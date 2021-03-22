آخر تحديث بأسعار الصرف اليوم وسعر الجرام الذهب

18 ساعة حرب ضروس.. تفاصيل أعنف هجوم حوثي على جبهة ”الكسارة“ دفعت فيه المليشيا بمجاميع كبيرة مقسمة على عدة انساق واستمر التحشيد والاعداد له عدة أيام (11272)