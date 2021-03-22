تعرف على ترتيب الدول من الأكثر الى الأقل سعادة في العالم أول دعوة رسمية توجه لطارق صالح تلقي بالكرة في ملعبه.. فهل يلبي؟ السعودية تعلن نجاح انجاز غير مسبوق في المملكة.. صور ليس كورونا ولا في معارك مأرب.. مصادر خاصة تكشف كيف وأين قتل القيادي الحوثي البارز زكريا الشامي وقيادات اخرى قتلت معه طلاق 38 قمرا صناعيا لعدة دول من بينها عربية هبوط مفاجئ وحاد لليرة التركية بعد قرار اردوغان عل محافظ البنك 6 مشاكل صحية خطيرة يسببها طول الجلوس أمام التلفون والكمبيوتر ظهور علامات وأعراض بسيطة في جسمك تدل على مؤشرات الإصابة بالجلطة الدموية التحالف يعلن تدمير أكبر ورش تجميع الصواريخ وتفخيخ المسيرات للمليشيات الحوثية في صنعاء الجيش الوطني يعلن تقدمة في مواقع استراتيجية جديدة ومهة في مأرب
تلقى العميد طارق صالح قائد مايسمى قوات حراس الجمهورية (غير نظامية) تدعمها الامارات وترابط في الساحل الغربي لليمن اول دعوة رسمية للمشاركة في تحرير محافظة تعز.
ودعت السلطة المحلية في محافظة تعز، يوم الأحد، القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي، إلى مشاركة قوات الجيش الوطني في استكمال تحرير المحافظة من الحوثيين.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لمتابعة اعمال لجان الدعم والإسناد لمعركة تحرير تعز، عقد اليوم، برئاسة المحافظ نبيل شمسان.
وناقش الاجتماع، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عدد من التقارير المتعلقة بأداء اللجان وتسريع وتيرة الإجراءات المتعلقة بدعم وإسناد الجيش الوطني لاستكمال عملية التحرير.
وبهذه الدعوة، رمت السلطات التابعة للحكومة الشرعية الكرة في ملعب طارق صالح، وتنتظر تلبيته للدعوة واثبات وقوفه في معركة التحرير، ضد حلفائه السابقين مليشيات الحوثي.
ولم تبد القوات المرابطة، في الساحل الغربي، التي يقودها طارق صالح أي استعداد حتى اللحظة للمشاركة عسكرياً ضمن العمليات الواسعة التي يخوضها محور تعز، ضد المليشيا الحوثية، على الرغم من التحام عدد من قواته بقوات الجيش.
وعند بدء معارك مأرب التي تشهد تصعيداً حوثياً كبيراً، قبل شهر ونصف أعلن طارق صالح استعداده، لرفد قوات الجيش والمقاومة بعدد من الألوية، وهو ما يثير الاستغراب عن عدم إسناد قوات الجيش حتى اللحظة في جبهات شرق محافظة تعز، التي لا تبعد عن مقر قواته إلا كيلومترات قليلة.