أول دعوة رسمية توجه لطارق صالح تلقي بالكرة في ملعبه.. فهل يلبي؟

الإثنين 22 مارس - آذار 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تلقى العميد طارق صالح قائد مايسمى قوات حراس الجمهورية (غير نظامية) تدعمها الامارات وترابط في الساحل الغربي لليمن اول دعوة رسمية للمشاركة في تحرير محافظة تعز.

ودعت السلطة المحلية في محافظة تعز، يوم الأحد، القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي، إلى مشاركة قوات الجيش الوطني في استكمال تحرير المحافظة من الحوثيين.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لمتابعة اعمال لجان الدعم والإسناد لمعركة تحرير تعز، عقد اليوم، برئاسة المحافظ نبيل شمسان.

وناقش الاجتماع، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عدد من التقارير المتعلقة بأداء اللجان وتسريع وتيرة الإجراءات المتعلقة بدعم وإسناد الجيش الوطني لاستكمال عملية التحرير.

وبهذه الدعوة، رمت السلطات التابعة للحكومة الشرعية الكرة في ملعب طارق صالح، وتنتظر تلبيته للدعوة واثبات وقوفه في معركة التحرير، ضد حلفائه السابقين مليشيات الحوثي.

ولم تبد القوات المرابطة، في الساحل الغربي، التي يقودها طارق صالح أي استعداد حتى اللحظة للمشاركة عسكرياً ضمن العمليات الواسعة التي يخوضها محور تعز، ضد المليشيا الحوثية، على الرغم من التحام عدد من قواته بقوات الجيش.

وعند بدء معارك مأرب التي تشهد تصعيداً حوثياً كبيراً، قبل شهر ونصف أعلن طارق صالح استعداده، لرفد قوات الجيش والمقاومة بعدد من الألوية، وهو ما يثير الاستغراب عن عدم إسناد قوات الجيش حتى اللحظة في جبهات شرق محافظة تعز، التي لا تبعد عن مقر قواته إلا كيلومترات قليلة.