أصوات السلام تنظم حلقة نقاشية بعنوان «نساء يمنيات حول الطاولة»

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تنظم شبكة أصوات السلام النسوية غدا الثلاثاء 23 مارس 2021 في الرابعة عصراً بتوقيت اليمن حلقة نقاشية بعنوان "نساء يمنيات حول الطاولة" لتحليل مسودة دراسة مشاركة النساء اليمنيات في مفاوضات السلام، وذلك عبرتطبيق المنصة الالكترونية الزووم،في إطار مشروع القيادات النسائية.. محفز لتعزيز بناء السلام والاستجابة الإنسانية في اليمن.
وتستهدف الحلقة النقاشية اكثر من (50) مشاركة ومشارك من النخبة السياسية من صانعي القرار بما فيها الاحزاب والتنظيمات السياسية وكذلك الشبكات والمنظمات النسائية والشبابية والأمم المتحدة.
وأوضحت رئيسة الشبكة "امل الباشا"، "ان الحلقة النقاشية تهدف الدراسة الى تسلط الضوء على تجارب النساء اليمنيات ومستوى مشاركتهن ودورهن في مفاوضات السلام منذ المبادرة الخليجية عام 2011 وحتى اتفاق الرياض عام 2019."
ويشارك في هذه الحلقة النقاشية عدد من النساء اللاتي شاكرن في المفاوضات ومؤتمر الحوار الوطني سيتحدتن عن تجاربتهن ايضاالملهمات والفاعلات في العمل الإنساني باليمن، والآتي سيتحدثن عن تجاربهن.
الجدير بالذكر أن هذا النشاط يأتي ضمن العمل المشترك مع "تحالف مجموعة التسعة" النسوية والشبابية بالشراكة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومركز عدالة لدراسات حقوق الانسان والحكومة اليابانية.