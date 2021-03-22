هبوط مفاجئ وحاد لليرة التركية بعد قرار اردوغان عل محافظ البنك

الإثنين 22 مارس - آذار 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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علقت بورصة إسطنبول عمليات التداول، اليوم الاثنين، وذلك بعد هبوط حاد في المؤشر الرئيسي.

وأرجعت صحيفة "الاقتصادية" هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة إلى تأثير تراجع الليرة التركية، والتي انخفضت بنسبة تصل إلى 17% خلال تعاملات الأسواق الآسيوية المبكرة لليوم الاثنين.ج

وجاء الانخفاض الكبير لليرة التركية بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان المفاجئ باستبدال رئيس البنك المركزي في البلاد.

وسجلت العملة 8.3974 مقابل الدولار ابتداء من الساعة 7:53 صباحا في ويلينغتون النيوزيلندية، وهو أضعف مستوى لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

يعتبر قرار أردوغان بإقالة المحافظ ناجي إقبال، الذي سعى إلى استعادة مصداقية البنك المركزي، بمثابة "ضربة لثقة المستثمرين ويثير القلق" من أن تشرع الدولة مرة أخرى في مسار أسعار صرف منخفضة للغاية، وفقا للوكالة.

تجاوزت ردة الفعل الأولية في الأسواق تقديرات بعض المحللين، وتمثل انعكاسا سريعا لحماس المستثمرين تجاه الأسواق التركية.

وعقب قرار أردوغان، قال بير هامارلوند، كبير محللي الأسواق الناشئة في مصرف "SEB AB" في ستوكهولم: "سيخرج رأس المال يوم الاثنين، ولدى البنك المركزي التركي موارد محدودة لحماية الليرة