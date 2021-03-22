التحالف يعلن تدمير أكبر ورش تجميع الصواريخ وتفخيخ المسيرات للمليشيات الحوثية في صنعاء

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهداف معسكر سلاح الصيانة التابع لميليشيات الحوثي في صنعاء، الأحد، وتدمير ورش تجميع الصواريخ الباليستية وتلغيم الطائرات المسيرة في صنعاء.
وتواصل مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهداف مواقع وعناصر الميليشيات الحوثية في أكثر من منطقة، حيث استهدفت عناصر وعتاد الحوثيين وخبراء أجانب كانوا يعملون على تشغيل منظومة دفاعٍ جوي في جبهة مأرب.
كما استهدف التحالف مواقع وورش تخزين المسيرات المفخخة في صنعاء، ومواقع الميليشيات في عمران والحديدة.
وتواصلت غارات مقاتلات التحالف على عدة محاور في مأرب وصنعاء وتعز والحديدة وعمران.
التحالف ركز أهداف غاراته، على النهدين ودار الرئاسة ومعسكر الصيانة في صنعاء
. وبينما أعلن الجيش اليمني تحرير مواقع جديدة جنوبي محافظة تعز، كثفت قوات التحالف غاراتها في عمليات نوعية، مستهدفة مخزن طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في صنعاء.
وكان التحالف، الذي أوضح في بيان أن جميع العمليات العسكرية ضد الميليشيات الحوثية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، تمكنت مقاتلاته من تدمير منظومة دفاع جوي بكافة مكوناتها تابعة للميليشيات الحوثية، ومصرع من فيها من خبراء أجانب في جبهة مأرب.
وأفادت مصادر يمنية، أن ضربات التحالف استهدفت مواقع صواريخ باليستية وورش تصنيع في صنعاء والحديدة