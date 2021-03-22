الجيش الوطني يعلن تقدمة في مواقع استراتيجية جديدة ومهة في مأرب

الإثنين 22 مارس - آذار 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم، سيطرة قواتها على مواقع مهمة في محافظة مأرب، إثر معارك مع قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية للشهر الثاني على التوالي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحكومة إن "قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنت هجوما عنيفا على مواقع مليشيات الحوثيين في جبهتي الكسارة والمشجح، تمكنوا من خلاله من تحرير مواقع مهمة، وتكبيد الجماعة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات".

وأضافت أن "العملية العسكرية في جبهتي الكسارة والمشجح تسير بحسب ما هو مخطط لها من قبل قيادة الجيش"، مشيرة إلى تمكن طيران التحالف العربي من تدمير 12 آلية عسكرية تابعة للحوثيين في جبهة الكسارة شمال غربي مدينة مأرب.

ويأتي التقدم الميداني للجيش اليمني، عقب يومين من إعلانه مقتل أكثر من 83 من جماعة الحوثيين وإصابة العشرات، في معارك صد خلالها هجمات للجماعة على مواقع عسكرية في جبهتي هيلان والكسارة غرب وشمال غربي مأرب