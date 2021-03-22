شركة سبأفون تعتذر لعملائها الكرام عن توقف الخدمة في هذه المحافظات

الإثنين 22 مارس - آذار 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ خاص

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بعد توقف لخدماتها في عدة محافظات يمنية شركة سبأفون تعتذر لعملائها الكرام عن توقف الخدمة في محافظات مأرب وشبوة وحضرموت والمهره ، نتيجة عمل تخريبي أدى لقطع كابل الألياف الضوئية التابع لشركة عدن نت، وتبذل الشركة كامل الجهد بمتابعة شركة عدن نت ووزارة الاتصالات لاصلاح هذا الخلل.

وقالت شركة سبأفون أنها تأسف لتعرضها بشكل متكرر لمثل هذه الاعتداءات نظرا للثقة الكبيرة التي حظيت بها الشركة في المناطق المُحررة كوسيلة اتصال آمنة وبعيدة عن تجسس ومراقبة مليشيات الحوثي.

وتطالب شركة سبأفون وزراة الاتصالات والأجهزة الأمنية بالتحقيق في هذه الإعتداءات المُتكررة والتي تتسبب بالضرر على الشركة وعملائها الكرام.