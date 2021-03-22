حفلاً فنياً وخيرياً لحرائر اليمن بمأرب لدعم جبهات محافظة تعز

الإثنين 22 مارس - آذار 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ خاص

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أقام قطاع المرأة بمؤسسة وطن التنموية حفلاً فنياً وطبقاً خيرياً لحرائر اليمن بمأرب، وذلك دعماً ومساندةً لأبطال الجيش الوطني بمحافظة تعز.

وفي الحفل الذي أقيم تحت شعار ( من مأرب الصمود الى تعز الإنتصار)، أكدت مندوبة مؤسسة وطن - أُنس مطهر سعيد، على ضرورة وحدة الصف والتلاحم الوطني لكافة أبناء اليمن في مواجهة المشروع الحوثي الطائفي".

واعتبرت في كلمتها:" إقامة هذه الحملة الواسعة في مأرب لمساندة الابطال بمختلف جبهات تعز احدى صور التلاحم الوطني الجمهوري".

وفي حين عبرت سعيد عن تهانيها لأبناء تعز خاصة واليمن عامة في ظل الإنتصارات التي تحقق في تعز ضد مليشيا الحوثي، لفتت إلى ما تعرضت له مدينة تعز وتتعرض من حصار لأكثر من خمس سنوات من قبل مليشيا الحوثي".

وتطرقت الى جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق ابناء تعز، من قصف على المدنيين استشهد على اثرها مئات المواطنين جُلّهمُ من النساء والأطفال، فضلاً عن الآلاف أُصيبواَ جراء الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي".

وأكدتَ أُنس سعيد " أن كل ذلك الحقد الحوثي على تعز، ليس إلا لأن أبناءها رفضوا العبودية، ووقفوا ضد التمدد الفارسي".

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية، مع طبق خيري عاد ريعه لصالح دعم جبهات محافظة تعز.

هذا وكانت مؤسسة وطن التنموية قد اعلنت الاثنين الماضي عن انطلاق حملة واسعة بمأرب لمدة اسبوعين، لدعم ومساندة الابطال في مختلف جبهات تعز.