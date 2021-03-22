بإسناد صقور الجو..الفريق«بن عزيز»يكشف تفاصيل عملية عسكرية ضد المليشيات بـ«مـأرب»

الإثنين 22 مارس - آذار 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، عن عملية عسكرية نفذتها قوات الجيش، امس الأحد، في جبهة هيلان، غرب محافظة مأرب.

ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت" عن بن عزيز قولة أن قوات الجيش استدرجت مليشيات الحوثي المتمردة، إلى كمين محكم أسفل جبل هيلان في أحد المواقع الذي تسيطر عليه المليشيا منذ العام 2015.

وقال "بعزيمة وإرادة أبطال القوات المسلحة في مواقع الشرف والبطولة والتضحية وبإسناد صقور الجو في تحالف دعم الشرعية، تلقت المليشيا الحوثية، هزيمة قاسية وألقت بعناصرها إلى محرقة جديدة في جبهات مأرب".

وأوضح الفريق بن عزيز أن عملية الاستدراج كبّدت العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، لافتا إلى أن القوات المسلحة لقنت المليشيا في هذه المعركة درسا قاسيا.

وتابع: "ليست إلا واحدة من معارك يخوضها الأبطال في مختلف الجبهات ومن مأرب وحتى تعز والضالع وحجة والساحل الغربي، ويسطرون فيها أروع الانتصارات".

وأشاد رئيس الأركان ببطولات القوات المسلحة في كافة الميادين، مجددا العهد للقيادة السياسية ممثلة بـ الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللشعب اليمني بالمضي قدما والانتصار على المليشيا الكهنوتية.

وثمن دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ومقاتلاته، في دعم وإسناد أبطال الجيش في مختلف الجبهات.

وجدد الدعوة للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بألا يخضعوا لضغوط المليشيا وارسال أبنائهم إلى محارق الجبهات، مؤكدا أن المليشيا لا تهتم بحياة اليمنيين، وتستخدمهم وقودا لحروبها.