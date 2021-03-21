أجهزة الامن في المملكة تنتفض بعد واقعة تحرش بامرأة في جدة في وضح النهار تفجر غضبا في السعودية! (فيديو) تعرف على الوضعية الأفضل للجسم خلال النوم نتنياهو يعلن: سأؤمن لكم رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى مكة ظهور ساحر لزوجة سلطان عمان السيدة الجليلة تفاجئ العمانيين العميد طارق قائد حراس الجمهورية في مواجهة دعوة رسمية وجهتها له محافظة تعز للمشاركة في عمليات التحرير تفاصيل مباحثات السعودية مع الوكالة الدولية للطاق الذرية احصائيات رسمية تنامي رغبة شباب الامارات الزواج بشابات غير اماراتيات الإخوان المسلمون يكشفون عن مفاجئات كبيرة بخصوص تركيا وموقفها منهم ومن نظام السيسي الموت يفجع عائلة فنانة عربية شهيرة هكذا احتفل محمد بن زايد بعيد الام .. صورة يقوم بنشرها لأول مرة
قال طبيب الأعصاب الروسي، يفغيني سوكوف، إن وضعية جسم الإنسان أثناء النوم، تلعب دورا مهما في صحة القلب والجهاز التنفسي.
وأوصى يفغيني في مقابلة مع صحيفة "أرغومنتي اي فاكتي"، بالاستلقاء على الجانب الأيمن وثني الساقين والذراعين قليلا، موضحا أن هذه الوضعية تقي القلب والرئتين من الضغط وتجعله في وضعية مريحة.
بالإضافة إلى ذلك، حث سوكوف على تجنب النوم على البطن، لأنه في هذا الوضع يدير الشخص رأسه إلى جانب واحد، مما يؤدي إلى التواء الشرايين والأوردة في الرقبة.
كما أوصى الطبيب بتجنب النوم على الظهر نظرا لأن الشحص في هذه الوضعية تكون الساقين والذراعين مستقيمة، ما يجعل الجسم في وضع غير مريح بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يرتخي اللسان إلى آخر الحلق ويعيق التنفس بشكل خطير.