العميد طارق قائد حراس الجمهورية في مواجهة دعوة رسمية وجهتها له محافظة تعز للمشاركة في عمليات التحرير

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دعت قيادة تعز اليمنية ألوية حراس الجمهورية التي يقودها العميد طارق صالح وكذلك دعوة التشكيلات العاملة ضمن القوات المشتركة في الساحل الغربي، للمشاركة في معركة استعادة المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأن "اللجنة الإشرافية العليا لمتابعة أعمال لجان الدعم والإسناد لمعركة تحرير تعز عقدت اجتماعا برئاسة المحافظ نبيل شمسان، أقرت دعوة ألوية حراس الجمهورية والقوات المشتركة والقيادات العسكرية والألوية المتواجدة في الجهات الغربية والشرقية والجنوبية المحيطة بالمحافظة للمشاركة في معركة تحرير تعز وفك الحصار".
وقال شمسان في الاجتماع إن "المرحلة بحاجة إلى توحيد الصف وحشد كل الجهود والطاقات وتنظيم عملية التبرعات وتسخيرها لاستكمال عملية التحرير".
وأضاف أن "اللجنة الإشرافية تعمل بوتيرة عالية لإزالة العوائق وتسريع الإجراءات الرامية لدعم الجيش الوطني لما فيه استمرار تحقيق الانتصارات المتسارعة في مختلف الجبهات حتى تحقيق الانتصار على هذه المليشيات وتطهير كل شبر منها".