تفاصيل مباحثات السعودية مع الوكالة الدولية للطاق الذرية

الأحد 21 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مباحثات هاتفية مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لبحث تعزيز أوجه التعاون بين الوكالة والمملكة.

وكتب فيصل بن فرحان، على "تويتر"، اليوم الأحد: "تلقيت اتصالا هاتفيا من مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي"، مضيفا: "استعرضنا، خلال الاتصال، أهمية دور الوكالة في تحفيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية".

وقال وزير الخارجية السعودية: "ناقشنا ملفات منع الانتشار المطروحة حاليا وتعزيز التعاون بين المملكة والوكالة في كل المجالات".

وتطالب السعودية بأن تكون جزءا من أية مفاوضات محتملة بين الإدارة الأمريكية وإيران بشأن الاتفاق النووي.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في وقت سابق، إن "المملكة تسعى للدخول في شراكة مع واشنطن بشأن اتفاقية جديدة محتملة مع إيران، للحد من الأنشطة النووية والتصدي لأعمالها الخبيثة في المنطقة"، حسب تعبيره.

قال مندوب السعودية لدى الوكالة الذرية عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، مطلع الشهر الجاري، إن إيران مستمرة في تمهيد الطريق لامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن طهران تؤمن بسياسة الابتزاز النووي.