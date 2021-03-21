احصائيات رسمية تنامي رغبة شباب الامارات الزواج بشابات غير اماراتيات

الأحد 21 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت إحصائيات وزارة العدل في الإمارات ارتفاع معدل زواج المواطنين، من أجانب خلال العام الماضي.

وبحسب صحيفة "البيان"، اليوم الأحد، فقد أظهرت أحدث إحصائيات الوزارة ارتفاع معدل زواج المواطنين ذكورا وإناثا من غير المواطنات وغير المواطنين، خلال عام 2020، بواقع 14% بالمقارنة بعام 2019.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الحالات سجلت في نظام الزواج الإلكتروني، في المحاكم الاتحادية في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.

وأظهرت الإحصائيات التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، ارتفاع إجمالي عدد تلك الحالات من 589 عقد زواج في عام 2019 إلى 674 عقد زواج بنهاية العام الماضي 2020.

ووفقا للإحصائيات، فقد تزايد إجمالي عدد حالات زواج المواطنين من غير المواطنات من 486 عقد زواج في عام 2019 إلى 562 عقد زواج خلال عام 2020 بزيادة قدرها 76 عقد زواج بنسبة وصلت إلى 15%.

وفي الإطار ذاته، سجلت أعداد زواج غير المواطنين (ذكور)، بمواطنات ارتفاعا، حيث تزايدت من 103 عقود زواج في عام 2019 إلى 112 عقد زواج بنهاية العام الماضي، بواقع زيادة بلغ 9 عقود زواج، وبنسبة 8%.