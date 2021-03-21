الموت يفجع عائلة فنانة عربية شهيرة

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توفيت الفنانة المصرية الشابة رضوى أبو شادي، اليوم الأحد، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياتها.
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، مشيرة إلى أن نقابة المهن التمثيلية المصرية، أعلنت ذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقال بيان النقابة: "البقاء لله في وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي"، مضيفة: "رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وأحبابها الصبر والسلوان، كان عندها نفس أحلامنا بس خلصت بدري".
وعملت رضوى أبو شادي، مذيعة بعدد من البرامج الفنية في قناتي الحرة وأبو ظبى، بعدما تخرجت فى الجامعة الأمريكية قسم إعلام ومسرح، بحسب "بوابة أخبار اليوم" المصرية، التي أشارت إلى أن الفنانة الراحلة كان لها عدد من الهوايات الفنية مثل الرقص الفلكلوري والعزف على عدد من الآلات الموسيقية الشرقية والغربية.