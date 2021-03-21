الموت يفجع عائلة فنانة عربية شهيرة هكذا احتفل محمد بن زايد بعيد الام .. صورة يقوم بنشرها لأول مرة نجم ليفربول الشهير يوقع عقدا مبدئيا مع برشلونة ”التحالف“ يقلب الموقف العسكري بمأرب بـ”عملية غير مسبوقة“ أحبطت ”حلم التوغل“ ومكَّنت قوات ”الشرعية“ من التقدم واستعادة ما فقدته خلال الأيام الماضية مفاجأة أمريكية.. الحوثيون يمتلكون ”ترسانة أسلحة متطورة“ قدمت من دولة نووية كبرى (ليست إيران) عاجل: انتصارات كبيرة لقوات الجيش الوطني بجبهة ”الأحكوم“ شرقي تعز ضمن عملية عسكرية مشتركة لمحوري ”تعز“ و”طور الباحة“ استراتيجية عسكرية استخدمها الجيش نجحت في مأرب والحقت بالحوثيين الهزيمة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء يغادرون عدن شبوة ترسل دعماً للمرابطين في جبهات مأرب والعرادة يعبر عن سعادته عشرات النساء يناقشن دور المرأة اليمنية خلال ست سنوات حرب وكيف واجهة الوضع الصعب
نشر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، صورة له مع والدته الشيخة فاطمة بنت مبارك بمناسبة يوم الأم.
وكتب في تغريدة: "أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات.. أنتن الخير والبركة.. نبع الرحمة والعطاء ورمز الصبر والإرادة.. تحملن أسمى معاني الحياة وأطيبها".
وأضاف: "تهانينا لكل أم في الإمارات والعالم.. في يوم الأم وفي كل يوم.. أدام الله عليكن الصحة والسعادة".
ويحتفل العالم العربي ومناطق أخرى من العالم بيوم الأم في الحادي والعشرين من شهر مارس من كل عام.