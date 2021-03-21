”التحالف“ يقلب الموقف العسكري بمأرب بـ”عملية غير مسبوقة“ أحبطت ”حلم التوغل“ ومكَّنت قوات ”الشرعية“ من التقدم واستعادة ما فقدته خلال الأيام الماضية

الأحد 21 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نجحت مقاتلات التحالف العربي، في قلب الموقف العسكري في محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن) لصالح القوات الحكومية، ودحر مليشيا من مواقع مختلفة سقطت في أيدي عناصر الجماعة.

مصادر عسكرية قالت إن القوات الحكومية استفادت من غطاء جوي واسع لطيران التحالف، واستعادت عدداً من المواقع الهامة في جبهتي الكسارة والمشجح، غربي مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن مصدر عسكري قوله، إن "قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنوا هجوماً هجوماً قوياً على مواقع المليشيا الحوثية في جبهتي الكسارة والمشجح، وتمكنت من تحرير مواقع مهمة، وتكبيد الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات"، مشيراً إلى أن العملية العسكرية في تلك الجبهتين تسير بحسب ما هو مخطط لها من قبل قيادة الجيش.



وشن الطيران الحربي أكثر من 50 غارة جوية خلال آخر 48 ساعة على الأطراف الغربية لمأرب، نجحت في إحباط محاولات التوغل إلى مواقع القوات الحكومية ودك عدد من الآليات العسكرية.

وأعلن التحالف، اليوم الأحد، تدمير منظومة دفاع جوية للحوثيين تضم خبراء أجانب بمحافظة مأرب، وهي رابع منظومة يتم استهدافها منذ مطلع مارس/آذار الجاري. فيما ذكرت المصادر أن الغارات الجوية تمكنت أيضاً من تدمير دبابة و12 آلية عسكرية حوثية ما بين عربات دفع رباعي ومدرعات، وسط خسائر كبيرة في صفوف المليشيا.

وتكبدت جماعة الحوثيين، خلال الساعات الماضية، عشرات القتلى، ويوم أمس السبت، أقرت بتشييع 50 عسكرياً، بينهم قيادات رفيعة برتبة لواء، في أعلى حصيلة يومية منذ بداية التصعيد.

وأظهرت لقطات، بثها الإعلام السعودي، سقوط عشرات القتلى من المجاميع الحوثية أثناء قصف آليات عسكرية تابعة لهم في جبهة الكسارة بمأرب، وتنفيذ عمليات انتشال لجثث القتلى.

وأعلن التحالف، أمس، تنفيذ عملية إسناد واسعة للجيش اليمني وقبائل مأرب ضد مليشيا الحوثيين، مؤكدا انه نفذ سلسلة استهدافات شملت عتاداً لمليشيا الحوثي، وموجات بشرية لعناصره في جبهة مأرب، ضمن عملية إسناد الجيش اليمني وقبائل مأرب.



وأوضح في بيان له أن الدعم الذي يقدمه لقوات الجيش اليمني، "يأتي لحماية المدنيين من انتهاكات المليشيا الحوثية بعمليتها الهجومية تجاه مدينة مأرب"، مشيرا إلى أن عملية الإسناد "أصبحت أكثر تأثيراً على المليشيا بانكشافها بالمناطق المفتوحة، ما كبدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".



وأكد التحالف أن عملياته العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وان غاراته الأخيرة باتت أكثر فاعلية، كما وسع من غاراته الجوية بعيداً عن مسرح المعركة الرئيسية في مأرب، لتشمل محافظات صنعاء والحديدة وعمران.

وجدد الطيران، فجر الأحد، غاراته على معسكر سلاح الصيانة في حي النهضة، الذي يُعتقد أنه يحوي ورشا لتركيب وتصنيع الطائرات المسيرة بدون طيار والصواريخ الباليستية، وكذلك معسكر الحفا ومحيط مطار صنعاء الدولي، فضلا عن معسكر جربان في مديرية سنحان جنوب العاصمة.