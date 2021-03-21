مفاجأة أمريكية.. الحوثيون يمتلكون ”ترسانة أسلحة متطورة“ قدمت من دولة نووية كبرى (ليست إيران)

الأحد 21 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشفت مجلة "ناشيونال إنتريست" الأمريكية، السبت 20 مارس/آذار، عن امتلاك جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لـ”ترسانة أسلحة متطورة من كوريا الشمالية“.

وبحسب المجلة فان وصول أسلحة كوريا الشمالية إلى اليمن يعود إلى استئناف "بيونج يانج" التعاون مع طهران في تطوير صواريخ بعيدة المدى عام 2020، مشيرة إلى انتهاكات كورية أخرى للقرارات الدولية الخاصة بالأسلحة النووية.

وأكدت أنّ "الحوثيين استولوا على صواريخ سكود من مستودعات الجيش اليمني، التي أنتجها الاتحاد السوفييتي، بالإضافة إلى صواريخ سكود الكورية الشمالية التي يطلق عليها اسم Hwasong-6s".

وكانت شبكة CNN الأمريكية قد نقلت، في فبراير/شباط 2019، عن دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي، قوله إن "تقريرا سريا للأمم المتحدة، يتهم بشكل مباشر كوريا الشمالية بانتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة عبر تزويد ليبيا والسودان والمتمردين الحوثيين في اليمن، بأسلحة صغيرة وخفيفة ومعدات عسكرية أخرى عبر وسطاء أجانب".

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، في سبتمبر/أيلول 2020، تقريرا ذكرت فيه تفاصيل تتعلق ببرنامج الصواريخ الإيرانية "الذي لا يقف عند حدودها فقط، بل يمتد إلى أنصارها من الحوثيين في اليمن".

وذكر التقرير أن "إيران تمتلك أكبر قوة صاروخية وأكثرها تنوعا في الشرق الأوسط، بأكثر من 10 أنواع من الصواريخ الباليستية في الخدمة أو قيد التطوير"، لافتاً إلى أنّها "تواصل إعطاء الأولوية لتطوير قوتها الصاروخية".

وتحدث الجزء الثاني من التقرير، المكون من 8 فصول وحمل عنوان "نظام خارج عن القانون- سجل أنشطة إيران المدمرة"، عن تهديد النظام الإيراني للأمن الإقليمي عبر استخدام الصواريخ الباليستية في هجمات ضد القوات الأمريكية في العراق عام 2020، وأهداف في العراق وسوريا عام 2018، وصواريخ كروز دقيقة ضد منشآت النفط السعودية في سبتمبر/أيلول 2019.