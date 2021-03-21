عاجل: انتصارات كبيرة لقوات الجيش الوطني بجبهة ”الأحكوم“ شرقي تعز ضمن عملية عسكرية مشتركة لمحوري ”تعز“ و”طور الباحة“

الأحد 21 مارس - آذار 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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حققت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد 21 مارس/آذار، تقدماً جديداً في جبهة "الأحكوم" بمديرية "حيفان" جنوب شرق محافظة تعز، وسط انهيار واسع في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

وشنت قوات الجيش الوطني، اليوم، هجوماً واسعا على المواقع التي تتمركز فيها المليشيا، وتمكنت من تحرير مواقع تضاف إلى المواقع التي حررتها في وقت سابق في الجبهة ذاتها.

وبحسب موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت“، فإن المواقع التي حررها الجيش، اليوم، هي “مخاديرة“ و”دجحفة“ و”جويلة“ و”الكعاوش“ و”معهد أبو أيوب”، فيما يواصل الحيش الوطني تقدمه باتجاه ما بقي من مواقع للمليشيا.

وأمس السبت، تمكنت قوات الجيش الوطني في جبهة ”الشقب“، من تحرير تباب “الفراوش”، و”الذراع”، و جبل “الكريفة” وقرية “حفر”.

وأطلقت قوات الجيش قبل أيام عملية عسكرية واسعة مشتركة بين محوري "طور الباحة" و"تعز" العسكريين، لاستكمال خطة تحرير جبهة "حيفان" و"الصلو" و"القبيطة" وصولاً الى "الراهدة" في محافظة تعز.