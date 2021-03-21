رئيس الحكومة وعدد من الوزراء يغادرون عدن

الأحد 21 مارس - آذار 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-عدن

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افادت مصادر مطلعة لمأرب برس، اليوم الاحد، بمغادرة رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك ،العاصمة عدن.

وطبقا للمصادر ،فقد غادر معين عبدالملك عصر اليوم مع عدد من الوزراء إلى الرياض.

يأتي هذا بعد أيام من دعوة وجهتها السعودية، للحكومة والانتقالي المدعوم من الامارات، لمناقشة تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض،عقب اقتحام انصار الانتقالي قصر معاشيق الرئاسي مقر اقامة الحكومة اليمنية في عدن.