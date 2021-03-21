شبوة ترسل دعماً للمرابطين في جبهات مأرب والعرادة يعبر عن سعادته

الأحد 21 مارس - آذار 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مأرب

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سير أبناء محافظة شبوة، السبت، قافلة غذائية دعماً للمرابطين بجهات القتال بمحافظة مأرب، وذلك ضمن الحملة الشبوانية لنصرة مأرب.

وترأس وفد القافلة وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق وعدد من مدراء مكاتب العموم ومشايخ وأعيان المحافظة.

واستقبل وكيل محافظة مأرب الشيخ عبدالله الباكري ومدير مكتب محافظ محافظة مأرب عبدربه حليس الوفد المرافق للقافلة.

وأعرب الوكيل الباكري عن سعادته بهذه القافلة معبرا على ان الدلالة الكبيرة لهذه القافلة على نفوسنا وعلى نفوس أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

من جانبه أكد الوكيل لمروق أن هذه القافلة تعبير رمزي من أبناء محافظة شبوة سبقه تضحيات بالدم في جبهات القتال.

وأضاف لمروق أن "أبناء شبوة أبوا إلا أن يشاركوا أبناء محافظة مأرب بكل مكوناتها السياسية وأن الدم الشبواني اختلط بدم أبناء مأرب والجمهورية عامة تجسيدا للتلاحم الأخوي والدفاع عن المشروع الوطني".

والتقى وفد القافلة محافظ محافظة مأرب الشيخ سلطان العرادة والذي عبر عن سعادته بوقوف أبناء شبوة سلطة وقبائل، إلى جانب أبناء مأرب في معاركهم مع المليشيات الحوثية.