الحوثي يرسل قذيفة الموت الى وسط حي سكني بمدينة تعز وسقوط ضحايا

الأحد 21 مارس - آذار 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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سقط ضحايا مدنيون، اليوم الأحد، اثر استهداف مليشيات الحوثي، من مواقع تمركزها شرق مدينة تعز، حيا سكنيا، وسط المدينة.

وفي التفاصيل استشهد مواطن واصيب خمسة اخرين، بقذيفة هاون اطلقها الحوثيون، وسقطت أمام بوابة كلية الآداب وبالقرب من حديقة الألعاب، في حي النقطة الرابع وسط المدينة .

وفارق الشاب محمد حزام الحياة متأثرا بإصابته،بعد نقله إلى مستشفى الثورة.