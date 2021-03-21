بن راشد يعلن عن قرارات جديدة تشمل منح تأشيرات سياحية وإقامات عمل انفجارات عنيفة تهز صنعاء وغارات في عمران والحديدة والطيران يباغت عشرات الحوثيين في سنحان كانوا في طريقهم الى مأرب «المواقع المستهدفة» في تطورات مفاجئة وخطوات جديدة ..موريتانيا تحدد علاقتها الدبلوماسية من قطر ستعدادات عسكرية غير مسبوقة والوضع مهدد بالإنفجار...السودان تصدر تصريحات نارية وقوية وتوجه بطلب عاجل إلى إثيوبيا الجيش الوطني يعلن عن تحرير مواقع استراتيجية وجديدة في تعز المليشيات الحوثية تبتز المختطفين وتنهب العقارات الخاصة بطريقة ممنهجة العراق يتخذ قرارات قوية وجريئة بشأن مواطني 37 دولة قرارات قوية من واشنطن تلاحق 10 إيرانيين انتهكوا العقوبات المليشيات الحوثية تعترف بمحرقة المهاجرين وتفضخ تفاصيل جديدة تكشف أسرار المحرقة المروعة طبيب يطلق تحذيرات عاجلة تجنب تناول هذه المنتجات الأنها من مسبباب السرطان
شن التحالف العربي ضربات جوية عنيفة،فجر الأحد، استهدفت مواقع للميليشيات الحوثية، حيث شملت الضربات الجوية محافظات، صنعاء وعمران والحديدة.
ووفق مصادر محلية ،فإن الضربات استهدفت مواقع الصواريخ الباليستية وورش التصنيع في صنعاء والحديدة.
كما قصف التحالف، مواقع وثكنات عسكرية لميليشيات الحوثي جنوب وشمال العاصمة صنعاء.
وأفاد سكان محليون بأن غارات التحالف استهدفت منصة لإطلاق الصواريخ في ضاحية همدان شمال العاصمة بالإضافة لمعسكرات سلاح الصيانة والنهدين والحفا وجربان جنوبا.
وتوسعت الغارات لتستهدف معسكر الحفا وغارتان على مطار صنعاء.
كما باغت التحالف الحوثيين وقصف عشرات المسلحين والآليات في مديرية سنحان بصنعاء كانوا في طريقهم إلى مأرب.
وسمع دوي انفجارات عنيفة، في المناطق المستهدفة ، بالتزامن مع تحليق مقاتلات التحالف.
وفي عمران،ذكرت مصادر مأرب برس ان الطيران شن غارات على منطقة السنتين في مديرية خمر.
اما في الحديدة فقالت وسائل اعلام حوثية ان طيران التحالف استهدف ميناء الصليف الواقع تحت سيطرتهم.