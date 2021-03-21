في تطورات مفاجئة وخطوات جديدة ..موريتانيا تحدد علاقتها الدبلوماسية من قطر

الأحد 21 مارس - آذار 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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في تطور يؤشر على قرب اسئتناف العلاقات بين قطر وموريتانيا، التقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأحد 21 مارس/آذار، بالدوحة، نظيره الموريتاني أسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اجتمع مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، وقد جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين".

وتوقعت بعض المصادر أن يعلن الوزيران في وقت لاحق عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكانت السلطات الموريتانية قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الأيام الأولى للأزمة الخليجية تماشيا مع قرار الرباعي العربي (السعودية والإمارات ومصر والبحرين).

هذا واستضافت مدينة العلا السعودية في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، قمة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي أسدلت الستار على الأزمة الخليجية، التي استمرت منذ يونيو/حزيران 2017 إثر إعلان السعودية والبحرين والإمارات ومصر، مقاطعة قطر